Stopp i tågtrafiken

Av Stefan Pettersson

Ett elfel har orsakat stopp i tågtrafiken.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ett kontaktledningsfel på Göteborgs central orsakar stopp i tågtrafiken till och från Göteborg. Alla tåg från Kungsbacka är för tillfället inställda. Det finns ännu inga uppgifter om ersättningsbussar.

Uppdatering: vid 13-tiden började tågtrafiken att rulla igen, men med förseningar på upp emot dryga timmen.