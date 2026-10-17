Ett elfel har orsakat stopp i tågtrafiken.
Ett kontaktledningsfel på Göteborgs central orsakar stopp i tågtrafiken till och från Göteborg. Alla tåg från Kungsbacka är för tillfället inställda. Det finns ännu inga uppgifter om ersättningsbussar.
Uppdatering: vid 13-tiden började tågtrafiken att rulla igen, men med förseningar på upp emot dryga timmen.
Nu anmäls händelsen
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.