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FOTBOLL 2026-10-19 KL. 14:33
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OBK-kuggen om framtiden: "Vill alltid ta nästa steg"

Av Eric Andersson

Sebastian Parker har gjort sex raka säsonger i Onsala BK. Om det blir en sjunde återstår att se.
– Man vill alltid ta nästa steg, säger han.

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