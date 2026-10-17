Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:14

Lastbil med timmer har vält – akut reparation pågår

Av Linnea Andersson

Ett lastbilssläp med timmer har vält över E6. Trafiken påverkas i både norrgående och södergående riktning.

Lastbil med timmer har vält – akut reparation pågår
Timmer på vägbanan. Foto: Sven Lundstedt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade strax innan klockan 10 på E6 i södergående riktning, i höjd med Hede.

Det är ett lastbilssläp med timmer som har vält och det ligger nu timmer över hela vägbanan.

Räddningstjänst och polis är på plats.

Båda filerna i södergående riktning har stängts av för trafik. Även en fil i norrgående riktning är påverkad.

– Det ligger timmerstockar över vägen och räcket mellan körbanorna ska vara skadat. Jag har inga uppgifter om personskador, säger polisens presstalesperson Caroline Nylander.

Uppdatering klockan 11:

Räddningstjänsten meddelar att filen i norrgående riktning inte längre är avstängd. I södergående har filerna öppnats upp delvis för trafik.

Arbetet fortsätter med att få bort timret från vägen.

Uppdatering klockan 12:

Det är fortfarande mycket stor påverkan på trafiken, enligt Trafiken.nu. Skyddsbil är på plats och bärgning pågår.

Uppdatering klockan 13.40:

Både polis och räddningstjänst har lämnat platsen. Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott.

Sedan klockan 13.20 pågår en akut lagning av mitträcket efter olyckan. Ett körfält är fortsatt avstängt.

Arbetet väntas pågår till klockan 18.00 och ha stor påverkan på trafiken med risk för köer.

Långa köer. Foto: Sven Lundstedt



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 14:00
Fler företag i Halland – så placerar sig Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 12:45
Kommunanställd fick sy nio stygn efter blodig olycka
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 12:00
Efter svåra sjukdomsutbrottet – så ser läget ut för biodlarna
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:15
Stopp i tågtrafiken
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:14
Lastbil med timmer har vält – akut reparation pågår
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 08:45
Skyllde vinglig körning på tandvärk – döms för rattfylleri
NYHETER 2026-10-19 KL. 07:50
Två bilar i krock på E6 i morgonrusningen
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 07:00
Undersköterskans ilska: ”Folk kommer att sjukskriva sig”
Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 19:45
Lagar mat ihop på TikTok – nu möts far och dotter i tv
Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 19:00
Kungsbackabandet vann – ska representera Sverige internationellt

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-10-18 KL. 08:14
Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna
Premium | NYHETER 2026-10-18 KL. 07:45
Butikerna slås samman – så ska nya satsningen se ut
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:14
Lastbil med timmer har vält – akut reparation pågår
Premium | NYHETER 2026-10-17 KL. 15:43
Kungsbackabons kökskaos: "Ständig oro"
NYHETER 2026-10-18 KL. 13:06
Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades

Fler nyheter

Sport: Brottaresset om VM-dramat: ”Det är jättesmärtsamt”Sport: Forwarden om poängsuccén: ”Självförtroendet är på topp” Nyheter: Kommunanställd fick sy nio stygn efter blodig olyckaNyheter: Stopp i tågtrafiken
Klik venligst
Lastbil med timmer har vält – akut reparation pågår
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:14

Lastbil med timmer har vält – akut reparation pågår

TV-klipp och nyheter

Brottaresset om VM-dramat: ”Det är jättesmärtsamt”
2026-10-19 KL. 13:32
Premium

Brottaresset om VM-dramat: ”Det är jättesmärtsamt”

Forwarden om poängsuccén: ”Självförtroendet är på topp”
2026-10-19 KL. 13:10
Premium

Forwarden om poängsuccén: ”Självförtroendet är på topp”

Kommunanställd fick sy nio stygn efter blodig olycka
2026-10-19 KL. 12:45
Premium

Kommunanställd fick sy nio stygn efter blodig olycka

Nu anmäls händelsen

Efter svåra sjukdomsutbrottet – så ser läget ut för biodlarna
2026-10-19 KL. 12:00
Premium

Efter svåra sjukdomsutbrottet – så ser läget ut för biodlarna

Fler företag i Halland – så placerar sig Kungsbacka
NYHETER 2026-10-19 KL. 14:00
Premium

Fler företag i Halland – så placerar sig Kungsbacka

Sporthelgen i korthet
SPORT 2026-10-19 KL. 10:21
Premium

Sporthelgen i korthet

Stopp i tågtrafiken
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:15

Stopp i tågtrafiken

Debatt: När flickorna halkar efter måste politiken se det
DEBATT 2026-10-19 KL. 10:00

Debatt: När flickorna halkar efter måste politiken se det

Vände underläge till seger – firade med att åka till Cypern
FOTBOLL 2026-10-19 KL. 09:44
Premium

Vände underläge till seger – firade med att åka till Cypern

Skyllde vinglig körning på tandvärk – döms för rattfylleri
NYHETER 2026-10-19 KL. 08:45
Premium

Skyllde vinglig körning på tandvärk – döms för rattfylleri

Två bilar i krock på E6 i morgonrusningen
NYHETER 2026-10-19 KL. 07:50

Två bilar i krock på E6 i morgonrusningen

Undersköterskans ilska: ”Folk kommer att sjukskriva sig”
NYHETER 2026-10-19 KL. 07:00
Premium

Undersköterskans ilska: ”Folk kommer att sjukskriva sig”

Lagar mat ihop på TikTok – nu möts far och dotter i tv
NYHETER 2026-10-18 KL. 19:45
Premium

Lagar mat ihop på TikTok – nu möts far och dotter i tv

Kungsbackabandet vann – ska representera Sverige internationellt
NYHETER 2026-10-18 KL. 19:00
Premium

Kungsbackabandet vann – ska representera Sverige internationellt

Ny utställning på lokalt galleri – med fokus på kraft
NYHETER 2026-10-18 KL. 18:00
Premium

Ny utställning på lokalt galleri – med fokus på kraft

Sveriges enda (!) dragspelsgala är tillbaka
NYHETER 2026-10-18 KL. 17:00
Premium

Sveriges enda (!) dragspelsgala är tillbaka

Nu måste City vinna sista kvalmatchen
FOTBOLL 2026-10-18 KL. 16:21
Premium

Nu måste City vinna sista kvalmatchen

Debatt: Dags att ställa om rotavdraget
DEBATT 2026-10-18 KL. 15:00

Debatt: Dags att ställa om rotavdraget

Vann efter att coacherna väckt laget
SPORT 2026-10-18 KL. 14:58
Premium

Vann efter att coacherna väckt laget

BILDEXTRA: Höstcupen avslutades i solsken
SPORT 2026-10-18 KL. 13:52
Premium

BILDEXTRA: Höstcupen avslutades i solsken

Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades
NYHETER 2026-10-18 KL. 13:06

Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades

På jakt efter sina rötter: ”Helt otroligt”
NYHETER 2026-10-18 KL. 12:26

På jakt efter sina rötter: ”Helt otroligt”

Barn utan tandvård i åtta år:
NYHETER 2026-10-18 KL. 11:30
Premium

Barn utan tandvård i åtta år: "Två fel har begåtts"

Brand utanför skola – räddningstjänsten ryckte ut
NYHETER 2026-10-18 KL. 10:00

Brand utanför skola – räddningstjänsten ryckte ut

Tonåring misstänks för brott – A-traktor tagen i beslag
NYHETER 2026-10-18 KL. 09:15

Tonåring misstänks för brott – A-traktor tagen i beslag

Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna
NYHETER 2026-10-18 KL. 08:14

Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna

Butikerna slås samman – så ska nya satsningen se ut
NYHETER 2026-10-18 KL. 07:45
Premium

Butikerna slås samman – så ska nya satsningen se ut

Bara att ta nya tag för HK Aranäs
HANDBOLL 2026-10-17 KL. 22:02
Premium

Bara att ta nya tag för HK Aranäs

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 14:00
Fler företag i Halland – så placerar sig Kungsbacka
Premium | SPORT 2026-10-19 KL. 13:32
Brottaresset om VM-dramat: ”Det är jättesmärtsamt”
Premium | ISHOCKEY 2026-10-19 KL. 13:10
Forwarden om poängsuccén: ”Självförtroendet är på topp”
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 12:45
Kommunanställd fick sy nio stygn efter blodig olycka
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 12:00
Efter svåra sjukdomsutbrottet – så ser läget ut för biodlarna
Premium | SPORT 2026-10-19 KL. 10:21
Sporthelgen i korthet
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:15
Stopp i tågtrafiken
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:14
Lastbil med timmer har vält – akut reparation pågår
DEBATT 2026-10-19 KL. 10:00
Debatt: När flickorna halkar efter måste politiken se det
Premium | FOTBOLL 2026-10-19 KL. 09:44
Vände underläge till seger – firade med att åka till Cypern
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 08:45
Skyllde vinglig körning på tandvärk – döms för rattfylleri
NYHETER 2026-10-19 KL. 07:50
Två bilar i krock på E6 i morgonrusningen

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.