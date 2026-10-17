Lastbil med timmer har vält – akut reparation pågår

Av Linnea Andersson

Ett lastbilssläp med timmer har vält över E6. Trafiken påverkas i både norrgående och södergående riktning.

Timmer på vägbanan. Foto: Sven Lundstedt

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade strax innan klockan 10 på E6 i södergående riktning, i höjd med Hede.

Det är ett lastbilssläp med timmer som har vält och det ligger nu timmer över hela vägbanan.

Räddningstjänst och polis är på plats.

Båda filerna i södergående riktning har stängts av för trafik. Även en fil i norrgående riktning är påverkad.

– Det ligger timmerstockar över vägen och räcket mellan körbanorna ska vara skadat. Jag har inga uppgifter om personskador, säger polisens presstalesperson Caroline Nylander.

Uppdatering klockan 11:

Räddningstjänsten meddelar att filen i norrgående riktning inte längre är avstängd. I södergående har filerna öppnats upp delvis för trafik.

Arbetet fortsätter med att få bort timret från vägen.

Uppdatering klockan 12:

Det är fortfarande mycket stor påverkan på trafiken, enligt Trafiken.nu. Skyddsbil är på plats och bärgning pågår.

Uppdatering klockan 13.40:

Både polis och räddningstjänst har lämnat platsen. Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott.

Sedan klockan 13.20 pågår en akut lagning av mitträcket efter olyckan. Ett körfält är fortsatt avstängt.

Arbetet väntas pågår till klockan 18.00 och ha stor påverkan på trafiken med risk för köer.

Långa köer. Foto: Sven Lundstedt