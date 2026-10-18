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NYHETER 2026-10-19 KL. 19:00

Åklagaren: Det handlade stora polisinsatsen om

Av Oscar Nilsson-Gren

Nu är orsaken fastställd till den stora polisinsatsen i Kungsbacka i förra veckan.

Åklagaren: Det handlade stora polisinsatsen om

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den stora polisinsatsen som inleddes förra veckan i Kungsbacka kommun har varken polisen eller åklagare vela kommentera.

Aftonbladets rapportering om att det skulle gälla grovt brott eller Blåljus Göteborg uppgifter om att det handlar om misstänkt människorov har förblivit obesvarade vilket lett till flera frågor gällande polisinsatsen.

Åklagaren i ärendet, Elinor Svensson, säger under måndagen på telefon att det inte är intressant att kommentera ärendet vidare men konstaterar att misstankarna gällde misshandel och människorov.

Att ärendet är nedlagt beror på att det inte längre finns någon anledning att tro att något brott har begåtts står det i beslutet från åklagarmyndigheten.

- Det finns inga misstankar eller misstänkta kvar, och därför finns det ingen anledning för allmänheten att vara orolig, säger Elinor Svensson, åklagare.

En förundersökning inleddes men redan på fredagen meddelade åklagarmyndigheten att ärendet är nedlagt.

Under måndagförmiddag meddelade polisens presstalesperson Christian Bratt över telefon att ärendet är åklagarlett och då det nu är nedlagt vill varken åklagare eller polisen kommentera saken vidare.



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