Ett fordonsfel gör att tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka påverkas.
– Det är ett tåg som gått sönder och det är enkelspårsdrift, säger Göta Andersson på Västtrafiks störningsjour.
Det är ett Öresundståg som på fredagsmorgonen gått sönder mellan Göteborgs central och Olskroken i Göteborg.
– Det drabbar många olika banor, bland annat tågen till Kungsbacka och Varberg, säger Göta Andersson på Västtrafiks störningsjour klockan 08.00.
Trafiken körs på enkelspår, vilket leder till både förseningar och inställda avgångar.
– Öresundstågen har ställt in några avgångar men de andra tågen är det än så länge bara förseningar på, säger Göta Andersson.
Det finns ingen prognos för när trafiken kan rulla på som vanligt igen, men Göta Andersson tror att hindret kan vara löst relativt snabbt.
– Tåget som gått sönder är nära Göteborgs central så de kommer bogsera det dit, säger han.
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