En brand utbröt under en altan till en villa i Onsala under söndagskvällen.
Larmet om branden inkom strax efter klockan 18 på söndagskvällen.
Räddningstjänsten uppger att det rör sig om en mindre brand under en altan till en villa i Onsala.
– Den var släckt av inringare när vi kom fram. Vi är kvar på platsen för att göra en kontroll så det inte gått vidare i konstruktionen, säger larm och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
Enligt SOS- Alarm har ingen ambulans skickats till platsen.
NH granskar: Larmen om tystnadskultur
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För Björn Hammarqvist blev spelandet en lösning på ångest och skam. I över femton år levde han med spelmissbruk. Det ledde till skulder, brottslighet och fängelsestraff. Men nu när han tagit sig ur missbruket är det inte de sakerna han ångrar mest. – Det största är ju alla förtroenden jag brutit och relationer jag förlorat, berättar han.