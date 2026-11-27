Räddningstjänst larmades till brand i villa

Av Jenny Segergren

En brand utbröt under en altan till en villa i Onsala under söndagskvällen.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om branden inkom strax efter klockan 18 på söndagskvällen.

Räddningstjänsten uppger att det rör sig om en mindre brand under en altan till en villa i Onsala.

– Den var släckt av inringare när vi kom fram. Vi är kvar på platsen för att göra en kontroll så det inte gått vidare i konstruktionen, säger larm och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Enligt SOS- Alarm har ingen ambulans skickats till platsen.