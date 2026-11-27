Strömavbrott drabbade hundratals hushåll

Av Linnea Andersson

Ett strömavbrott inträffade under natten i Kungsbacka kommun. Hundratals kunder var drabbade.



Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Avbrottet inträffade cirka klockan 03.40. Som mest var 871 kunder drabbade.

Ellevio meddelade på sin hemsida att driftledning och fälttekniker arbetade för att återställa strömmen. Klockan 07.35 var strömmen tillbaka.

Orsaken till avbrottet var ett fel på en elkabel.