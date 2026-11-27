Ett strömavbrott inträffade under natten i Kungsbacka kommun. Hundratals kunder var drabbade.
Avbrottet inträffade cirka klockan 03.40. Som mest var 871 kunder drabbade.
Ellevio meddelade på sin hemsida att driftledning och fälttekniker arbetade för att återställa strömmen. Klockan 07.35 var strömmen tillbaka.
Orsaken till avbrottet var ett fel på en elkabel.
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För Björn Hammarqvist blev spelandet en lösning på ångest och skam. I över femton år levde han med spelmissbruk. Det ledde till skulder, brottslighet och fängelsestraff. Men nu när han tagit sig ur missbruket är det inte de sakerna han ångrar mest. – Det största är ju alla förtroenden jag brutit och relationer jag förlorat, berättar han.