Det finns för få kvinnliga golfare men hur gör man för att locka tjejer till sporten? På Sjögärde golfklubb bestämde man sig för göra något åt saken och det gav resultat.
– Vi har hittat ett nytt sätt att jobba för att sänka tröskeln till att börja spela, och jämställdhetsperspektivet är hela tiden med i klubbens arbete, säger Johanna Söderström, kansliansvarig på golfklubben.
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