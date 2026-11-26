Larm om brand utomhus – var kontrollerad eldning

Av Jenny Segergren

Ett larm om en misstänkt brand utomhus i Onsala fick räddningstjänsten att rycka ut under lördagseftermiddagen.



Larmet om en brand i Onsala inkom strax efter klockan 17 på lördagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom till SOS- Alarm vid 17.14 på lördagen om en brand utomhus i Onsala.

Väl på plats kunde räddningstjänst konstatera att branden var en kontrollerad eldning.

– De eldade ris och sly. Vi är på väg att lämna platsen, säger larm och ledningsopertör på räddningstjänsten Storgöteborg.