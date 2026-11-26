Ett larm om en misstänkt brand utomhus i Onsala fick räddningstjänsten att rycka ut under lördagseftermiddagen.
Larmet inkom till SOS- Alarm vid 17.14 på lördagen om en brand utomhus i Onsala.
Väl på plats kunde räddningstjänst konstatera att branden var en kontrollerad eldning.
– De eldade ris och sly. Vi är på väg att lämna platsen, säger larm och ledningsopertör på räddningstjänsten Storgöteborg.
NH granskar: Larmen om tystnadskultur
NH granskar: Larmen om tystnadskultur
Gymnasieeleverna skapar hemsidor – nu får de uppdrag från lokala företag
NH granskar: Larmen om tystnadskultur
För Björn Hammarqvist blev spelandet en lösning på ångest och skam. I över femton år levde han med spelmissbruk. Det ledde till skulder, brottslighet och fängelsestraff. Men nu när han tagit sig ur missbruket är det inte de sakerna han ångrar mest. – Det största är ju alla förtroenden jag brutit och relationer jag förlorat, berättar han.