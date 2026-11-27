Kungsbackas traditionsenliga julmarknad lockade många besökare under söndagen. För de yngsta väntade bland annat ett möte med tomten och en tur med veteranbrandbilen. Här är filmen från dagen.
NH granskar: Larmen om tystnadskultur
NH granskar: Larmen om tystnadskultur
För Björn Hammarqvist blev spelandet en lösning på ångest och skam. I över femton år levde han med spelmissbruk. Det ledde till skulder, brottslighet och fängelsestraff. Men nu när han tagit sig ur missbruket är det inte de sakerna han ångrar mest. – Det största är ju alla förtroenden jag brutit och relationer jag förlorat, berättar han.