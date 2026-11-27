TV: Se när julmarknaden tog över Kungsbacka

Av Linnea Andersson

Kungsbackas traditionsenliga julmarknad lockade många besökare under söndagen. För de yngsta väntade bland annat ett möte med tomten och en tur med veteranbrandbilen. Här är filmen från dagen.

Lovisa Jedenius är en av årets utställare. Foto: Linnea Andersson

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