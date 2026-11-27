En personbil kolliderade med en älg under söndagseftermiddagen.
Larmet inkom strax innan klockan 16:30 om en trafikolycka på Varbergsvägen mellan Kungsbacka och Åsa.
Räddningstjänsten meddelar att det är en personbil som kolliderat med en älg.
– Polis är på plats och jägare är på väg. Det ligger en del skräp på vägbanan, säger larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.
Enligt SOS-Alarm har ingen ambulans behövt skickas till platsen.
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För Björn Hammarqvist blev spelandet en lösning på ångest och skam. I över femton år levde han med spelmissbruk. Det ledde till skulder, brottslighet och fängelsestraff. Men nu när han tagit sig ur missbruket är det inte de sakerna han ångrar mest. – Det största är ju alla förtroenden jag brutit och relationer jag förlorat, berättar han.