Trafikolycka – personbil krockade med älg

Av Jenny Segergren

En personbil kolliderade med en älg under söndagseftermiddagen.



En viltolycka har inträffat på Varbergsvägen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom strax innan klockan 16:30 om en trafikolycka på Varbergsvägen mellan Kungsbacka och Åsa.

Räddningstjänsten meddelar att det är en personbil som kolliderat med en älg.

– Polis är på plats och jägare är på väg. Det ligger en del skräp på vägbanan, säger larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Enligt SOS-Alarm har ingen ambulans behövt skickas till platsen.