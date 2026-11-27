Man påkörd vid övergångsställe – förd till sjukhus

Av Linnea Andersson

En man i 50-årsåldern blev påkörd av en bil vid ett övergångsställe under lördagen. Han fördes till sjukhus i ambulans.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid 17-tiden på lördagen larmades polisen om en trafikolycka i Borgås. Det rörde sig om en man i 50-årsåldern som hade blivit påkörd av en bil vid ett övergångsställe.

– Han var vaken och talbar men hade ett jack i pannan. Ambulans kallades till platsen och förde mannen till sjukhus, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.

Bilföraren är en man i 20-årsåldern. Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.