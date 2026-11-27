En man i 50-årsåldern blev påkörd av en bil vid ett övergångsställe under lördagen. Han fördes till sjukhus i ambulans.
Vid 17-tiden på lördagen larmades polisen om en trafikolycka i Borgås. Det rörde sig om en man i 50-årsåldern som hade blivit påkörd av en bil vid ett övergångsställe.
– Han var vaken och talbar men hade ett jack i pannan. Ambulans kallades till platsen och förde mannen till sjukhus, säger polisens presstalesperson Johan Håkansson.
Bilföraren är en man i 20-årsåldern. Polisen har upprättat en anmälan om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.
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För Björn Hammarqvist blev spelandet en lösning på ångest och skam. I över femton år levde han med spelmissbruk. Det ledde till skulder, brottslighet och fängelsestraff. Men nu när han tagit sig ur missbruket är det inte de sakerna han ångrar mest. – Det största är ju alla förtroenden jag brutit och relationer jag förlorat, berättar han.