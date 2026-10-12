Pågående större polisinsats i Kungsbacka

Av Stefan Pettersson

Det pågår just nu en stor polisinsats i Kungsbacka.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid 16-tiden kom larmet in och det pågår nu en omfattande polisinsats i Kungsbacka. Vad det handlar om vill inte Polisen gå ut med för tillfället. Enligt uppgifter som Aftonbladet gått ut med ska det handla om ett grovt brott. Enligt uppgifter till Blåljus Göteborg ska det röra sig om ett misstänkt människorov.

– Det råder förundersökningssekretess så jag kan inte gå in på detaljer. Men jag kan bekräfta att det inte ska vara någon fara för allmänheten, säger Caroline Nylander, presstalesperson vid Polisen.

Artikeln uppdateras när mer uppgifter kommer fram.