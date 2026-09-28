Larm om skadegörelse – stenkastning mot tåg

Av Jenny Segergren

Polis larmades under onsdagseftermiddagen om en misstänkt skadegörelse mot tåg på Västkustbanan.





Polis larmades under onsdagseftermiddagen om en misstänkt skadegörelse mot tåg på Västkustbanan. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom strax efter 17 på onsdagen till polisen från Trafikverkets tågledning.

Två tåg på väg söderut ska mellan Åsa och Frillesås blivit utsatta för stenkastning varav ett fönster skadats på ett av tågen.

Enligt polisens presstalesperson Johan Håkansson har en polispatrull sökt igenom det aktuella området utan att hitta någon misstänkt. Då tågen har kört vidare har polisen heller inte kunnat konstatera några skador på plats.

– Vi kommer upprätta en anmälan i samverkan med den aktuella tågoperatören, säger Johan Håkansson.