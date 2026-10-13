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NYHETER 2026-10-14 KL. 18:22

Stor polisinsats i Kungsbacka

Av Stefan Pettersson

En större polisinsats pågick i Kungsbacka under onsdagseftermiddagen.

Stor polisinsats i Kungsbacka

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid 16-tiden kom larmet in och en omfattande polisinsats inleddes i Kungsbacka.

Polisen ville då inte gå in på vad insatsen handlade om. Enligt uppgifter som Aftonbladet gått ut med ska det handla om ett grovt brott. Enligt uppgifter till Blåljus Göteborg ska det röra sig om ett misstänkt människorov.

– Det råder förundersökningssekretess så jag kan inte gå in på detaljer. Men jag kan bekräfta att det inte ska vara någon fara för allmänheten, säger Caroline Nylander, presstalesperson vid Polisen.

På torsdagsmorgonen finns fortfarande inga nya uppgifter om händelsen.

– Det råder förundersökningssekretess, så jag har ingen mer info att ge, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård.

Artikeln uppdateras när mer uppgifter kommer fram.

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