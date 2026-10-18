Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-10-20 KL. 07:05
Premium

Pizzerian gör comeback – har öppnat på ny adress

Av Joel Johansson

De lämnade Onsala 2025. Men meddelandena började ramla in från invånare som ville ha dem tillbaka. För några veckor sedan fick de igenom sin vilja.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-10-20 KL. 07:05
Pizzerian gör comeback – har öppnat på ny adress
NYHETER 2026-10-19 KL. 19:00
Åklagaren: Det handlade stora polisinsatsen om
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 18:00
Späckat program på årets halländska bokmässa
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 16:30
Villa med orangeri och spabad lockar klick
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 14:50
Fler företag i Halland – så placerar sig Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 12:45
Kommunanställd fick sy nio stygn efter blodig olycka
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 12:00
Efter svåra sjukdomsutbrottet – så ser läget ut för biodlarna
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:15
Stopp i tågtrafiken
NYHETER 2026-10-19 KL. 10:14
Lastbil med timmer välte – E6 stängdes av för trafik
Premium | NYHETER 2026-10-19 KL. 08:45
Skyllde vinglig körning på tandvärk – döms för rattfylleri

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-10-19 KL. 10:14
Lastbil med timmer välte – E6 stängdes av för trafik
NYHETER 2026-10-19 KL. 19:00
Åklagaren: Det handlade stora polisinsatsen om
NYHETER 2026-10-18 KL. 08:14
Laserattacker i Kungsbacka – poliser beskjutna
NYHETER 2026-10-19 KL. 07:50
Två bilar i krock på E6 i morgonrusningen
NYHETER 2026-10-18 KL. 13:06
Snattare tagen på bar gärning – polis tillkallades

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.