Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
Klik venligst
NYHETER 2026-10-14 KL. 18:22

Stor insats i Kungsbacka – polisen lägger locket på

Av Stefan Pettersson

En större polisinsats pågick i Kungsbacka under onsdagseftermiddagen.

Stor insats i Kungsbacka – polisen lägger locket på

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Vid 16-tiden kom larmet in och en omfattande polisinsats inleddes i Kungsbacka.

Polisen ville då inte gå in på vad insatsen handlade om. Enligt uppgifter som Aftonbladet gått ut med ska det handla om ett grovt brott. Enligt uppgifter till Blåljus Göteborg ska det röra sig om ett misstänkt människorov.

– Det råder förundersökningssekretess så jag kan inte gå in på detaljer. Men jag kan bekräfta att det inte ska vara någon fara för allmänheten, säger Caroline Nylander, presstalesperson vid Polisen.

På torsdagsmorgonen finns fortfarande inga nya uppgifter om händelsen.

– Det råder förundersökningssekretess, så jag har ingen mer info att ge, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård.

Vet du mer? Tipsa oss på: redaktion@norrahalland.se



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-10-15 KL. 12:21
Nu öppnar butiken på köpcentret – för tredje gången
Premium | NYHETER 2026-10-15 KL. 11:32
Beslut fattat: Här skjuts skolbytet upp ett år
NYHETER 2026-10-15 KL. 08:59
Bil körde mitt på vägen – mötande bilist kraschade i diket
Premium | NYHETER 2026-10-15 KL. 07:00
Maskerade ungdomar trakasserar äldre i Onsala
Premium | NYHETER 2026-10-14 KL. 19:30
Succékomikern gör humor av klimakteriet
NYHETER 2026-10-14 KL. 18:22
Stor insats i Kungsbacka – polisen lägger locket på
Premium | NYHETER 2026-10-14 KL. 18:00
10 år sedan: Brand i förskola och ingen lucia
Premium | NYHETER 2026-10-14 KL. 16:08
Nu har hösten nått Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-10-14 KL. 12:25
Kungsbackabo vinnare på Bingolotto: "Det blev full pott"
Premium | NYHETER 2026-10-14 KL. 11:45
Tonåringarna upptäckte fågel som inte setts på 19 år

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-10-14 KL. 18:22
Stor insats i Kungsbacka – polisen lägger locket på
Premium | NYHETER 2026-10-14 KL. 07:00
Nyköpta bilen dog på motorvägen – firma anmäls
Premium | NYHETER 2026-10-14 KL. 12:25
Kungsbackabo vinnare på Bingolotto: "Det blev full pott"
Premium | NYHETER 2026-10-14 KL. 11:45
Tonåringarna upptäckte fågel som inte setts på 19 år
NYHETER 2026-10-15 KL. 08:59
Bil körde mitt på vägen – mötande bilist kraschade i diket

Fler nyheter

Sport: Nyförvärvet kastas in i hetluften direkt Nyheter: Beslut fattat: Här skjuts skolbytet upp ett årNyheter: Bil körde mitt på vägen – mötande bilist kraschade i diketBlåljus: Stor insats i Kungsbacka – polisen lägger locket på
Klik venligst
Nu öppnar butiken på köpcentret – för tredje gången
NYHETER 2026-10-15 KL. 12:21
Premium

Nu öppnar butiken på köpcentret – för tredje gången

TV-klipp och nyheter

Nyförvärvet kastas in i hetluften direkt
2026-10-15 KL. 14:01
Premium

Nyförvärvet kastas in i hetluften direkt

Målvakten ger lugnande besked efter huvudskadan
2026-10-15 KL. 12:26
Premium

Målvakten ger lugnande besked efter huvudskadan

Beslut fattat: Här skjuts skolbytet upp ett år
2026-10-15 KL. 11:32
Premium

Beslut fattat: Här skjuts skolbytet upp ett år

Maskerade ungdomar trakasserar äldre i Onsala
2026-10-15 KL. 07:00
Premium

Maskerade ungdomar trakasserar äldre i Onsala

En av de boende: ”Det är så fegt”

Profilen om drömstarten:
SPORT 2026-10-15 KL. 10:03
Premium

Profilen om drömstarten: "Trodde inte det skulle gå så lätt"

Gästspelaren slog till direkt och hyllas: ”Han gör mål var han än är”
ISHOCKEY 2026-10-15 KL. 09:48
Premium

Gästspelaren slog till direkt och hyllas: ”Han gör mål var han än är”

Bil körde mitt på vägen – mötande bilist kraschade i diket
NYHETER 2026-10-15 KL. 08:59

Bil körde mitt på vägen – mötande bilist kraschade i diket

Drömstarten fortsätter:
HANDBOLL 2026-10-14 KL. 21:15
Premium

Drömstarten fortsätter: "Skönt att det lossnade lite mer"

Tobias dröm blev verklighet – satsar på skräckspel
KULTUR & NÖJE 2026-10-14 KL. 20:30
Premium

Tobias dröm blev verklighet – satsar på skräckspel

Succékomikern gör humor av klimakteriet
NYHETER 2026-10-14 KL. 19:30
Premium

Succékomikern gör humor av klimakteriet

"Så trött på att man måste låtsas"

10 år sedan: Brand i förskola och ingen lucia
NYHETER 2026-10-14 KL. 18:00
Premium

10 år sedan: Brand i förskola och ingen lucia

Nu har hösten nått Kungsbacka
NYHETER 2026-10-14 KL. 16:08
Premium

Nu har hösten nått Kungsbacka

Debatt: När förklaringen inte räcker
DEBATT 2026-10-14 KL. 14:00

Debatt: När förklaringen inte räcker

Skrällen: FBK jagade landslagsstjärnan: ”Kräver en ursäkt
BANDY 2026-10-14 KL. 13:05
Premium

Skrällen: FBK jagade landslagsstjärnan: ”Kräver en ursäkt"

Kungsbackabo vinnare på Bingolotto:
NYHETER 2026-10-14 KL. 12:25
Premium

Kungsbackabo vinnare på Bingolotto: "Det blev full pott"

Tonåringarna upptäckte fågel som inte setts på 19 år
NYHETER 2026-10-14 KL. 11:45
Premium

Tonåringarna upptäckte fågel som inte setts på 19 år

"Vi fick panik"

FBK:s nota efter ishaveriet: ”Inte ett dugg nöjd”
BANDY 2026-10-14 KL. 08:59
Premium

FBK:s nota efter ishaveriet: ”Inte ett dugg nöjd”

Slog tonåring i ansiktet med järnrör – nu döms mannen
NYHETER 2026-10-14 KL. 07:30
Premium

Slog tonåring i ansiktet med järnrör – nu döms mannen

Nyköpta bilen dog på motorvägen – firma anmäls
NYHETER 2026-10-14 KL. 07:00
Premium

Nyköpta bilen dog på motorvägen – firma anmäls

Följ med Åsaskådisen bakom kulisserna på musikalsuccén
KULTUR & NÖJE 2026-10-13 KL. 20:40
Premium

Följ med Åsaskådisen bakom kulisserna på musikalsuccén

"Jag gråter i varje föreställning"

Rådjur påkört utanför Fjärås – eftersöksjägare skickade till platsen
NYHETER 2026-10-13 KL. 20:29

Rådjur påkört utanför Fjärås – eftersöksjägare skickade till platsen

Frillesåstränaren synar konkurrenternas silly season
BANDY 2026-10-13 KL. 20:00
Premium

Frillesåstränaren synar konkurrenternas silly season

Lokala bluesbandet till final – med Portugal som mål
NYHETER 2026-10-13 KL. 19:00
Premium

Lokala bluesbandet till final – med Portugal som mål

Onsdagens väder: Solen återvänder till Kungsbacka
NYHETER 2026-10-13 KL. 18:00

Onsdagens väder: Solen återvänder till Kungsbacka

Bakslaget för FBK: Nyckelspelaren missar premiären
BANDY 2026-10-13 KL. 15:32
Premium

Bakslaget för FBK: Nyckelspelaren missar premiären

Varningen: Falska sms om dödsfall skickas ut
NYHETER 2026-10-13 KL. 15:00
Premium

Varningen: Falska sms om dödsfall skickas ut

Flicka påkörd av bil – fördes till sjukhus
NYHETER 2026-10-13 KL. 14:05

Flicka påkörd av bil – fördes till sjukhus

Veteranens sanslösa facit: 37 mål på 15 matcher
FOTBOLL 2026-10-13 KL. 13:13
Premium

Veteranens sanslösa facit: 37 mål på 15 matcher

Slog dubbla klubbrekord

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | BANDY 2026-10-15 KL. 14:01
Nyförvärvet kastas in i hetluften direkt
Premium | HANDBOLL 2026-10-15 KL. 12:26
Målvakten ger lugnande besked efter huvudskadan
Premium | NYHETER 2026-10-15 KL. 12:21
Nu öppnar butiken på köpcentret – för tredje gången
Premium | NYHETER 2026-10-15 KL. 11:32
Beslut fattat: Här skjuts skolbytet upp ett år
Premium | SPORT 2026-10-15 KL. 10:03
Profilen om drömstarten: "Trodde inte det skulle gå så lätt"
Premium | ISHOCKEY 2026-10-15 KL. 09:48
Gästspelaren slog till direkt och hyllas: ”Han gör mål var han än är”
NYHETER 2026-10-15 KL. 08:59
Bil körde mitt på vägen – mötande bilist kraschade i diket
Premium | NYHETER 2026-10-15 KL. 07:00
Maskerade ungdomar trakasserar äldre i Onsala
Premium | HANDBOLL 2026-10-14 KL. 21:15
Drömstarten fortsätter: "Skönt att det lossnade lite mer"
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-10-14 KL. 20:30
Tobias dröm blev verklighet – satsar på skräckspel
Premium | NYHETER 2026-10-14 KL. 19:30
Succékomikern gör humor av klimakteriet
NYHETER 2026-10-14 KL. 18:22
Stor insats i Kungsbacka – polisen lägger locket på

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.