Vem är den lyckliga vinnaren? Miljonvinst i Åsa

Av Joel Johansson

Onsdagens lottodragning har gjort en person i kommunen en miljon rikare. Nu återstår bara för Svenska spel att hitta den lyckliga vinnaren.



En lycklig vinnare i Åsa eftersökes nu. Foto: Svenska Spel

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I ett pressmeddelande skriver Svenska spel att någon lyckats få sju rätt på dagens Lotto 2. En någon som är från Åsa.

"Med onsdagens vinst har Lotto nu delat ut 149 miljonvinster hittills i år. Det är fantastiskt roligt att så många spelare har fått uppleva känslan av att bli Lottomiljonärer, och nu får vi lägga till ytterligare en miljonvinst på årets långa vinnarlista", säger Daniel Arnkvist, kommunikatör på Svenska Spel i pressmeddelandet.

Denna vinst blir den femte miljonvinsten på Lotto i Hallands län i år. Med beskedet presenterat påbörjas nu nästa del i processen, att hitta dagens vinnare.

"Det är alltid spännande inför det första samtalet. Ibland vet vinnaren precis varför vi ringer och ibland kommer beskedet helt oväntat. Jag ser fram emot att höra reaktionen och vad vinsten kan komma att betyda framöver", säger Daniel Arnkvist i pressmeddelandet.

Bor du i Åsa och spelade på dagens lotto? Då kan det nog definitivt vara värt att kolla din rad.