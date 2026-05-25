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HANDBOLL 2026-06-17 KL. 14:00
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19-åringen får A-lagskontrakt: ”Något jag länge haft som mål”

Av Christian Johansson

Lukas Ribberström har varit ensam på målvaktspositionen inför hösten.
Nu har HK Aranäs fyllt på målvaktssidan när de flyttar upp Anton Arfvidsson från de egna leden.

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