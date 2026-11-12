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NYHETER 2026-11-14 KL. 11:59
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Den populära musikaffären stänger: ”Tack för fantastiska år”

Av Johanna Simonsson

Efter nio år med butiken har Patrik Hagelin bestämt sig för att gå i pension. Nu väntar slutet för den populära musikaffären och ett nytt kapitel för ägaren.
– Det känns rätt skönt arbetsmässigt men såklart också sorgligt, säger han.

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