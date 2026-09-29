Arbete på E6 skapar köer – ett körfält avstängt

Av Johanna Simonsson

Ett räckesarbete på E6 har lett till köer sedan ett körfält stängts av.



Arbete på E6 skapar långa köer. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Räckesarbetet startade vid 09-tiden på torsdagen och beräknas pågå fram till klockan 15.

Under tiden finns skydds- och arbetsfordon på vägen. Ett körfält är avstängt och trafiken påverkas i båda riktningarna.

Vid 14-tiden är det långa köer på E6 mellan Varla och Särö.