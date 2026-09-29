Arbete på E6 skapar köer – ett körfält avstängt

Ett räckesarbete på E6 har lett till köer sedan ett körfält stängts av.
Räckesarbetet startade vid 09-tiden på torsdagen och beräknas pågå fram till klockan 15.
Under tiden finns skydds- och arbetsfordon på vägen. Ett körfält är avstängt och trafiken påverkas i båda riktningarna.
Vid 14-tiden är det långa köer på E6 mellan Varla och Särö.
"Tror väldigt mycket på att säga ja"
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.