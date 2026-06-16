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NYHETER 2026-06-18 KL. 08:00
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Vägarna där flest olyckor sker under midsommar

Av Carl Johan Mårtensson

Midsommarhelgen står för dörren och med den väntas högt tryck på vägarna. Men när hundratusentals svenskar ger sig ut på vägarna ökar också risken för allvarliga olyckor.
– I snitt omkommer sex personer under midsommarhelgen varje år, säger Victor Öberg, trafikförsäkringsexpert på Dina Försäkringar, i ett pressmeddelande.

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