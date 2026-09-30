Trafikolycka – cyklist påkörd

Av Jenny Segergren

En cyklist blev påkörd i en trafikolycka i Bukärr under torsdagseftermiddagen. En person är förd till sjukhus.



En trafikolycka inträffade i Bukärr under torsdagseftermiddagen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 17:42 på torsdagen och ambulans kallades till platsen.

Enligt polisen inträffade olyckan i en korsning i Bukärr och man är på plats med en patrull.

Skadeläget för den påkörda cyklisten är ännu okänt.

– Enligt första uppgifter är personen vaken och talbar, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård.

Strax innan klockan 19 uppger SOS Alarm att en person har avförts med ambulans.

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