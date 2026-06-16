Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-06-17 KL. 18:00
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Polisens information ska stoppa brott mot äldre

Av Ronny Karlsson

Direkt information om problemen med bedrägerier mot äldre. Det var vad som gällde när kommunpolisen Jenny Sjöström gästade Seniorhörnan på Kungsmässan under onsdagen.

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