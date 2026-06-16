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NYHETER 2026-06-18 KL. 06:45
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Åtalad för dataintrång – frias i 68 av 69 fall

Av Ronny Karlsson

Kvinnan som jobbade på Varbergs sjukhus åtalades för 69 fall av dataintrång efter att ha öppnat journaler. Nu frias hon i 68 av fallen.

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