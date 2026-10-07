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NYHETER 2026-10-08 KL. 11:59
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Butik på Kungsmässan nyöppnad: "Bytt koncept helt"

Av Christina Wagner

En av butikerna på Kungsmässan har hållit stängt i nästan tre veckor för ombyggnation. På torsdagen var det dags för nyöppning i lokalen.

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