Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-08-21 KL. 12:31
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Säljstart för 27 nya bostäder – fem redan bokade

Av Christina Wagner

Det byggs för fullt i Björkris och på lördag startar försäljningen av bostadsrätter i ett nytt område.

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