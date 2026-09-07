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NYHETER 2026-09-09 KL. 06:45
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Populära restaurangen stänger – grannen tar över lokalen

Av Christina Nordwall

Efter 16 år i innerstaden stänger den populära restaurangen. Men det kan bli aktuellt att öppna igen – om rätt lokal dyker upp.
– Vi kommer tillbaka till Kungsbacka, säger ägaren Lorenzo Beniassadi.

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