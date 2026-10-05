Oljeläckage på Säröleden – varning för blixthalka

Av Johanna Simonsson

Läckage från en lastbil påverkar trafiken på Säröleden och det råder varning för blixthalka.

Varning för blixthalka efter oljeläckage på Säröleden. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 07.40 som larmet om ett läckage på Säröleden i höjd med Vallda kom in till räddningstjänsten.

– Det är en längre sträcka som har påverkats av läckaget. Vi har lämnat över ärendet till Trafikverket. Det är halt och det kommer säkert att vara viss trafikpåverkan, säger Mikael Lindgren, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg, vid 08.30.

Trafiken.nu varnar för blixthalka. Oljan på vägbanan påverkar trafiken i båda riktningarna. Arbetet väntas pågå fram till klockan 10.00.