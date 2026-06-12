15-åringen prisas – flyttar till Stockholm för musiken

Stina Wikberg Sjöbäck är en 15-årig tjej som vet vad hon vill i livet: Lära sig att spela fiol så bra hon bara kan. I början av maj belönades hon med Kungsbacka kommuns kulturstipendium 2026 och efter sommaren flyttar hon ensam till Stockholm för att gå på musikgymnasium. Men innan dess blir det fiolkurser i Frankrike, Polen, Norge och Dalarna.
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