Stort behov av jourhem för katter i sommar

Inför sommaren är situationen akut. Djurskyddet Norra Halland kan inte ta in fler katter trots att larmen om nödställda katter strömmar in.
– Vi har ju inget katthem utan det är vanliga familjer som öppnar sitt hem för nödställda katter. På sommaren är det generellt fler larm men färre jourhem eftersom många är på semester, säger Karin Sundgren, ordförande, Djurskyddet Norra Halland.
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