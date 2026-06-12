Kommunen vill sälja av 50 laddstationer

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Nämnden för teknik har i dag 50 laddningsstationer i drift, utplacerade på strategiska platser i kommunen. Nu vill man sälja av dem till den privata marknaden.
– Det finns ingen anledning för kommunen att vara på den marknaden, säger Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för teknik.
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