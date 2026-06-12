Så ska gåvor till lärare i Kungsbacka hanteras

Flera kommuner har infört förbud mot presenter till lärare på skolavslutningar. Kungsbacka kommun har inga sådana planer. Däremot håller man på att ta fram riktlinjer för presenter.
– Jag tror att det fortfarande finns önskemål om att kunna visa uppskattning, säger Frida Byrsten, verksamhetschef på enheten Myndighet och stöd.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: