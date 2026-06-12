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NYHETER 2026-06-12 KL. 08:00
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Så ska gåvor till lärare i Kungsbacka hanteras

Av Julia Sandstén Vikberg

Flera kommuner har infört förbud mot presenter till lärare på skolavslutningar. Kungsbacka kommun har inga sådana planer. Däremot håller man på att ta fram riktlinjer för presenter.
– Jag tror att det fortfarande finns önskemål om att kunna visa uppskattning, säger Frida Byrsten, verksamhetschef på enheten Myndighet och stöd.

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