Utspelet i fullmäktige: "Under all kritik"

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Under tisdagens kommunfullmäktigemöte diskuterades bland annat den kommande budgeten. Det blev också en del klassisk pajkastning. Till slut rann bägaren över för en ledamot som ville markera kring det, i hennes tycke, allt sämre debattklimatet.
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