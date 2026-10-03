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NYHETER 2026-10-04 KL. 18:10
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Tidigare kommunalrådet drabbad av cancer: ”Vissa saker går inte att känna”

Av Jenny Segergren

Efter en uppföljning på en mammografiscreening fick tidigare Liberala kommunalrådet Ulrika Landergren beskedet ingen vill få. Hon hade drabbats av bröstcancer.

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