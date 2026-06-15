Linnea, 93, fick betala avgift vid uttag – känner sig blåst

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Linnea Fant gjorde två stora uttag på en uttagsautomat i Fjärås. Hon fick sina pengar men när hon slängde ett öga på sina kvitton såg hon att det hade kostat 25 kronor per uttag. Nu tycker hon att hon har blivit blåst.
– Jag såg ingen som helst information på uttagsautomaten. Jag vill ha tillbaka mina 50 kronor, säger hon.
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