Ingen trodde på idén – nu firar kaféet i innerstaden tio år

När Kaffebaren i Kungsbacka öppnade var det många som inte trodde på idén. Det var alltför dött i innerstaden, tyckte de. Men de hade fel. För nu firar Kaffebaren tio år och mår jättebra. Samtidigt är innerstaden mer levande än på länge.
– Jag är superstolt över att vi hållit på i 10 år och den resa vid gjort under den tiden, säger Cecilia Jarche som startade och driver kaféet tillsammans med Jeremy Pope.
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