Ny ranking: Så bra är Kungsbacka att leva i

Tidningen Fokus har tillsammans med Ekonomifakta gjort sin årliga kommunranking om var i Sverige det är bäst att leva.
– Resultatet visar inte bara vilka kommuner som når toppen och vilka som hamnar längst ner. Den avslöjar också var jobben finns, var invånarna är tryggast och vilken kommun som står sig starkast ekonomiskt, säger Ekonomifaktas chef Katarina Wagman.
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