Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-09-13 KL. 15:00
Premium

Experterna: Så sparar du pengar på att laga

Av Joel Johansson

Har du tröttnat på att slita och slänga? Vill du istället laga dina saker och se till att det blir rätt? Nu återvänder serien där kommunens ekonomi- och konsumentrådgivare tipsar om hur du håller nere kostnaderna hemma. Denna gång: Reparationer och elektronik.

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