Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
KULTUR & NÖJE 2026-06-14 KL. 11:00
Premium

Tre kreativa oaser för skaparglädje i sommar

Av Christina Wagner

Ibland kliar det i fingrarna att få göra något annorlunda på semestern. Här är tre ställen på utflyktsavstånd där du kan drömma dig bort och arbeta med händerna samtidigt som du får en skön stund med likasinnade.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I KULTUR & NÖJE

Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-14 KL. 11:00
Tre kreativa oaser för skaparglädje i sommar
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-12 KL. 20:45
Författaren från Vallda ger ut ny lättläst bok
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-12 KL. 18:00
Teatersällskapet tillbaka med medeltidsdrama i skogen
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-12 KL. 16:00
Nöjeskrönika: Rockfest av farbröder och för farbröder
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-10 KL. 21:00
Ny rymdpjäs för barn – Julia vill sprida kunskap
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-09 KL. 20:00
Nassim Al Fakir bjuder på ohämmad energi på slottet
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-09 KL. 19:00
Boktips: 20 böcker för sommarens läsning
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-06 KL. 09:00
Jessica Andersson om 20 år med Diggiloo
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-03 KL. 20:00
Stor satsning på countryhelg i Kungsbacka: "Vi går all in"
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-03 KL. 19:00
Pensionen blev startskottet – släpper sjunde boken

Fler nyheter

MEST LÄSTA KULTUR & NÖJE

Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-12 KL. 16:00
Nöjeskrönika: Rockfest av farbröder och för farbröder
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-12 KL. 20:45
Författaren från Vallda ger ut ny lättläst bok
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-12 KL. 18:00
Teatersällskapet tillbaka med medeltidsdrama i skogen
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-06-14 KL. 11:00
Tre kreativa oaser för skaparglädje i sommar

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.