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KULTUR & NÖJE 2026-06-12 KL. 18:00
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Teatersällskapet tillbaka med medeltidsdrama i skogen

Av Julia Sandstén Vikberg

Även i sommar bjuder teatersällskapet EBBE in till teater i den lummiga bokskogen vid Stättared. Det blir medeltidsskrönan om Ebbe Skammelsson som sätts upp.

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