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KULTUR & NÖJE 2026-09-12 KL. 10:30
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Författaren om Halland: Därför har regionen lyckats

Av Christina Wagner

Halmstad-sonen Erik Zsiga kallar sin bok Hallands Joyride men tycker så mycket mer definierar regionen än Per Gessle. Hela Sverige borde ta efter Halland, menar han.

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