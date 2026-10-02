Varla går för serieseger: "Det är vad vi siktar på"

Förra säsongen var Varla IBK aldrig nära att slåss om en topplacering. Det ska det bli ändring på i år när siktet är inställt på att ta sig tillbaka till ettan.
– Jag ska inte säga något annat än att det är målet, säger Daniel Bystedt, tränare.
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