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SPORT 2026-10-07 KL. 10:59
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Nyckelspelaren finns mellan stolparna: "Kommer behöva storspela"

Av Eric Andersson

Mycket har hänt i såväl trupp som på tränarbänk för Onsala IBK under sommaren och hösten. Därför är det med en minst sagt ödmjuk inställning som de rosasvarta kliver in i säsongen.

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