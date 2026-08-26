Aranäs var minuter från en skrällseger i premiären

Med två minuter kvar att spela hade HK Aranäs ett försprång på tre bollar mot topptippade Varberg. Men ett par missade lägen senare stod det klart att gästerna fick nöja sig med en pinne i premiären.
– Det var mycket som såg väldigt bra ut och det är positivt, säger Hannes Rybo.
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