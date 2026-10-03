Allt inför kvalrysaren – NH tippar utgången

Av Eric Andersson, Christian Johansson
I helgen startar kvalet mot trean för Kungsbacka City. Klubben har försökt två gånger tidigare utan att lyckas. Är det tredje gången gillt?
NH tog tempen hos tränarna inför avgörandet och dessutom tippar NH-sporten utgången på kvalet.
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