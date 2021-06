Rejält plusresultat av Aranäs

Under onsdagskvällen höll HK Aranäs sitt årsmöte. Räkenskapsåret för föreningen är 1 maj till sista april. Under förra årsmötet var det dystra tongångar då det stod klart att resultatet var minus 772 000 kronor.

Det tappet har nästan plockats tillbaka. HK Aranäs gjorde ett plusresultat på 753 000 kronor. Klubben sparade in när de gjorde sig av med klubbchefsposten i juni som Rickard Eriksson hade. Rollen kom tillbaka i föreningen under slutet av mars, då var det som bekant Johan Falk som fick tjänsten. Dessutom korttidspermitterade HK Aranäs all personal och alla spelare under en period under 2020.

– Vi har vänt upp och ner på varenda sten. Vi har jobbat oerhört hårt. Att vända så på ett år är vi enormt stolta över, säger Johan Falk.

Förändringar på sponsorsidan

Sponsorintäkterna har växt med cirka 400 000 kronor, en faktor är att herrlaget klev upp i handbollsligan.

– Vi gjorde även om vår partnerstruktur, vi renodlade paketeringen. Vissa fick gå upp och vissa fick gå ner, säger Johan Falk.

Omsättningen var nästan identisk med föregående år. Den landade på 11 950 047 kronor. Det negativa kapitalet är fortfarande kvar och ligger på strax över 800 000 kronor, berättar klubbchefen. Elitlicensen är dock i hamn för kommande säsong.

– Vi behöver göra plusresultat kommande två åren, det ska vi klara, säger Johan Falk och berättar att de budgeterar för att göra ett par hundratusen plus kommande år.

Plussiffran kan växa

Den stora intäktskällan Aranäs open har ställts in två år i rad. Föreningen räknar med att de i år, likt i fjol, kommer att kunna ansöka om bidrag för inkomstbortfallet. Faktum är att HK Aranäs inte fått besked om ersättning de äskat för under årets första kvartal.

– En liten del har vi lagt i under förra året, det är en väldigt låg siffra. Vi stängde på 753 000 kronor. Får vi mer pengar hamnar det på den här sidan räkenskapsåret.

HK Aranäs skruvar inte upp omsättningsmålen markant, då de vet inte vilka restriktioner som kommer att gälla till hösten.

Ökar ni budgeten för A-lagen kommande säsong?

– I stort sett nej. På herrsidan är det plus minus noll. Om det är något så är det en liten ökning på damsidan. Vi har omstrukturerar kostnaderna, säger klubbchefen.

På ledarsidan har de nämligen förstärkt: Jasmin Zuta har kommit in i herrlaget och i damlaget har Rustan Lundbäck och Morris Lundin anslutit medan Magnus Ferdinandsson lämnat.

– Vi ska vara Sverigeetta i kunskapsbanken. Jasmin (Zuta) och Rustan (Lundbäck) brinner för spelarutveckling, vi ser det som en framtidsinvestering. Den satsningen ska skära igenom hela organisationen, säger Johan Falk.

