Tomma lokaler mitt i centrum – nya hyresgäster sökes

På kort tid har tre butiker lämnat sina lokaler på Vallgatan 1 i centrala Kungsbacka och en stor del av bottenvåningen står nu tom. Hyresvärden Ernst Rosén utreder olika framtida alternativ för lokalerna. Klart är att Ernst Rosén själva kommer att öppna ett servicekontor på adressen.
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