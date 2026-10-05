Så ska Kungsbackaborna bli mer digitala

Workshops, prova-på aktiviteter och möjlighet att få tips och råd. Under hela veckan har olika evenemang haft digitalt fokus och på fredag arrangeras Digitalidag.
– Det går ut på hur vi tillsammans kan öka den digitala kompetensen och delaktigheten, säger Isabelle Kristensen, teamledare Färdigheter och inkludering samt projektledare Mera digital och Det immersiva biblioteket i Kungsbacka kommun.
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