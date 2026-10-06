Ideella insatser bakom leden – nu får satsningen pris

Hallands bästa gröna och liberala idé. Så heter ett pris som föreningen Halland Opinion & Media i år delar ut för första gången. I tisdags uppmärksammades ett initiativ i Kungsbacka kommun som kommer att uppskattas av vandrare, cyklister, hundägare, löpare och många andra.
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